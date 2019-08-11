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Rusya’da müslümanlar Kurban Bayramı’nda camilere sığmadı
Rusya’da yaşayan müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti. Camileri dolduran müslümanlar namazlarını sokakta kılmak zorunda kaldı.
Dünya 11.08.2019, 10:58
Rusya’da yaşayan müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti. Camileri dolduran müslümanlar namazlarını sokakta kılmak zorunda kaldı.
Tataristan’ın başkenti Kazan’da kılınan bayram namazına yine Müslümanlar akın ederken tüm nüfusu müslüman olan Kuzey Kafkasya bölgesinde de cemaat namazını sokaklarda kılmak zorunda kaldı. Rusya’da yaklaşık 30 milyon dolaylarında olan müslümanların bayram namazı neredeyse tüm Rus tv kanallarında canlı yayınlandı.(Erhan Altıparmak/İHA)
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