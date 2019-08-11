Son Dakika
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Toplantısını Canlı İzle...
Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 terörist, etkisiz hale getirildi
ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi

Rusya’da müslümanlar Kurban Bayramı’nda camilere sığmadı

Rusya’da yaşayan müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti. Camileri dolduran müslümanlar namazlarını sokakta kılmak zorunda kaldı.

Dünya 11.08.2019, 10:58
Rusya’da müslümanlar Kurban Bayramı’nda camilere sığmadı

Rusya’da yaşayan müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti. Camileri dolduran müslümanlar namazlarını sokakta kılmak zorunda kaldı.

Dünyanın en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkeleri arasında bulunan Rusya’da, müslüman cemaat camilere akın etti. Moskova’nın Prospekt Mira metro istasyonuna yakın Moskova Merkez Camiin’de gece 03.30’da kapılar açılırken bayram namazı saat 07.00’de başladı. Moskova tarihi camisinde kılınan namazda da cemaat camiye sığmayınca namazı sokakta kıldı. Moskova Anıt Camii’nde kılınan namazda da yine aynı görüntülere rastlanırken, özellikle Moskova’da Rus polisi yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Tataristan’ın başkenti Kazan’da kılınan bayram namazına yine Müslümanlar akın ederken tüm nüfusu müslüman olan Kuzey Kafkasya bölgesinde de cemaat namazını sokaklarda kılmak zorunda kaldı. Rusya’da yaklaşık 30 milyon dolaylarında olan müslümanların bayram namazı neredeyse tüm Rus tv kanallarında canlı yayınlandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 11 Ağustos 2019
İmsak 04:12
Güneş 05:49
Öğle 12:59
İkindi 16:49
Akşam 19:59
Yatsı 21:29
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@