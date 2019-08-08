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Rusya’da patlama

Rusya’da füze motoru ünitesinin testi esnasında patlama meydana geldi. En az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Dünya 08.08.2019, 13:31 08.08.2019, 16:53
Rusya’da patlama
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Rusya’da füze motoru ünitesinin testi esnasında patlama meydana geldi. En az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#rusyada patlama #dünya #patlama #rusya
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