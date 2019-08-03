Son Dakika
Bakan Selçuk: 3'ü kanser 92 ilacı geri ödeme listesine aldık 
MSB, "ABD heyeti Türkiye’ye gelecek"
YAŞ Kararları Açıklandı
Yüksek Askeri Şura toplandı
'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe
Çanakkale’de Deprem
Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
Demir, "S-400’lerde ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir"
Demir, "F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok"
Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

Rusya’da protesto gösterilerine katılan 134 kişi askere alındı

Rusya’nın başkenti Moskova’da geçtiğimiz hafta sonuna kadar süren protesto gösterilerinde gözaltına alınanlardan 134’ü, asker kaçağı olduğu gerekçesiyle Rus ordusuna alındı.

Dünya 03.08.2019, 09:21 03.08.2019, 10:19
Rusya’da protesto gösterilerine katılan 134 kişi askere alındı

Rusya’nın başkenti Moskova’da geçtiğimiz hafta sonuna kadar süren protesto gösterilerinde gözaltına alınanlardan 134’ü, asker kaçağı olduğu gerekçesiyle Rus ordusuna alındı.

Moskova’da bağımsız adayların kayıtlarının iptal edilmesi nedeniyle Şehir Meclisi seçimlerine katılamamasına protesto eden göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşanmış, geçtiğimiz hafta sonuna kadar süren çatışmalar sırasında yaklaşık bin 500 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 61’i mahkeme tarafından bazı Rus anayasa maddelerine dayandırılarak hapis cezası almış geri kalanlar ise para cezalarıyla serbest bırakılmıştı.

Tüm dünya kamuoyunu günlerce meşgul eden protestolar ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada polisle çatışan ve gözaltına alınan kişiler arasında çok sayıda asker kaçağının bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Polis sorgularının ardından ortaya çıkan asker kaçaklarının sayısının toplam 134 olduğu, Rusya Savunma Bakanlığı’nın konu ile ilgili bilgilendirildiği ardından bu kişilerin işlemleri yapılarak Rus ordusuna dahil edildiği ifade edildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#moskova #protesto gösterileri #rusya #Rusyada protesto gösterilerine katılan 134 kişi askere alındı
Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 03 Ağustos 2019
İmsak 04:01
Güneş 05:41
Öğle 13:00
İkindi 16:52
Akşam 20:08
Yatsı 21:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@