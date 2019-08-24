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Rusya’da sarhoş yolcu kadınlara ateş açtı
Rusya’da aşırı alkol alan bir yolcu, kadınlara sataşması nedeniyle otobüsten atılmasının intikamını kadınların üzerine ateş açarak almaya çalıştı. Yaralanan bir kadın hastaneye kaldırıldı.
Dünya 24.08.2019, 17:02
Rusya’da aşırı alkol alan bir yolcu, kadınlara sataşması nedeniyle otobüsten atılmasının intikamını kadınların üzerine ateş açarak almaya çalıştı. Yaralanan bir kadın hastaneye kaldırıldı.
YARALANAN KADIN YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırganın ateş etmesiyle birlikte ne olduğunu anlamayan yolcular, otobüste kaçışmaya başladı. Yaralanan bir kadın yolcu, olay yerine çağrılan ambulans ile bölgede bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının boynundan merminin sıyırdığı ve hafif yaralandığı öğrenilirken, kaçan sarhoş yolcunun bulunması için polisler tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili Perm Savcılığı da soruşturma başlattı.(İHA)
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