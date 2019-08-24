Son Dakika
Polis aracı kaza yaptı: 1 şehit, 5 yaralı
Erdoğan: Biz de onları kapının önüne koyarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü
Putin talimat verdi ’’Hazır olun’’
"Ders almayanlar varsa onlara da cevap vermekten çekinmeyeceğiz"
Şırnak’ta şehit sayısı 3’e çıktı
Bakan Selçuk memur zammıyla ilgili basın toplantısı yapacak
“CHP hemen öne çıkıp PKK’ya siper olmuştur”
Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar - Habertürk'te Gündeme Dair Açıklamalar!..
Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem - Ankara deprem son dakika 20 agustos

Rusya’da sarhoş yolcu kadınlara ateş açtı

Rusya’da aşırı alkol alan bir yolcu, kadınlara sataşması nedeniyle otobüsten atılmasının intikamını kadınların üzerine ateş açarak almaya çalıştı. Yaralanan bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Dünya 24.08.2019, 17:02
Rusya’da sarhoş yolcu kadınlara ateş açtı
banner63

Rusya’da aşırı alkol alan bir yolcu, kadınlara sataşması nedeniyle otobüsten atılmasının intikamını kadınların üzerine ateş açarak almaya çalıştı. Yaralanan bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Rusya’nın Perm şehrinde dün gece saatlerinde aşırı alkol aldığı görülen bir yolcu otobüsü durdurdu. Otobüste çalışan kadın muavin yolcudan ücret istedi. Sarhoş yolcu ise kadının para talebini geri çevirdi. Sarhoş yolcu kendisine tepki gösteren kadın muavin ve diğer kadın yolculara hakaretler etmeye başladı. Bu sırada sarhoş yolcunun yanında oturan erkek yolcu, sarhoş adamı ikaz etti. Otobüs bir durağa geldiğinde ise erkek yolcu tehdit ve hakaretler savuran adamı ensesinden tutarak otobüsten aşağıya attı. Ayakta durmakta bile güçlü çeken sarhoş şahıs, otobüsten atıldıktan sonra cebinden çıkardığı silahla kadınların bulunduğu noktaya ateş etti.

YARALANAN KADIN YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırganın ateş etmesiyle birlikte ne olduğunu anlamayan yolcular, otobüste kaçışmaya başladı. Yaralanan bir kadın yolcu, olay yerine çağrılan ambulans ile bölgede bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının boynundan merminin sıyırdığı ve hafif yaralandığı öğrenilirken, kaçan sarhoş yolcunun bulunması için polisler tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili Perm Savcılığı da soruşturma başlattı.

(İHA)
Yorumlar (0)
32°
az bulutlu
Namaz Vakti 24 Ağustos 2019
İmsak 04:30
Güneş 06:01
Öğle 12:56
İkindi 16:40
Akşam 19:41
Yatsı 21:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Sivasspor 1 3
3. Malatyaspor 1 3
4. Denizlispor 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Trabzonspor 1 1
10. Kasımpaşa 1 1
11. Ankaragücü 1 1
12. Konyaspor 1 1
13. Gençlerbirliği 1 0
14. Kayserispor 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Başakşehir 1 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 2 4
2. Fatih Karagümrük 1 3
3. Ümraniye 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 1 1
11. Boluspor 2 1
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. M. United 2 4
5. Brighton 2 4
6. Tottenham 2 4
7. Bournemouth 2 4
8. Sheffield United 2 4
9. Everton 3 4
10. Chelsea 3 4
11. Burnley 2 3
12. Aston Villa 3 3
13. Norwich City 3 3
14. Leicester City 2 2
15. Wolverhampton 2 2
16. Crystal Palace 2 1
17. West Ham 2 1
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Real Madrid 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Atlético Madrid 1 3
7. Deportivo Alaves 1 3
8. Osasuna 1 3
9. Levante 2 3
10. Real Sociedad 1 1
11. Valencia 1 1
12. Villarreal 2 1
13. Granada 2 1
14. Eibar 1 0
15. Real Betis 1 0
16. Barcelona 1 0
17. Getafe 1 0
18. Leganés 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@