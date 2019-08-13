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Rusya’da tersaneye çekilen yolcu gemisinde yangın
Rusya’da bakım için tersaneye çekilen yolcu gemisinde yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Dünya 13.08.2019, 14:22
Rusya’da bakım için tersaneye çekilen yolcu gemisinde yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan ilk açıklamada gemide çıkan yangın sırada yaklaşık 10 kişilik bir bakım ekibinin gemide bulunduğu yangının çıkmasıyla birlikte gemide çalışan işçilerin kendi imkanlarıyla kurtulduğu fakat gemide çıkan yangın nedeniyle motor bölümü dahil büyük zarar oluştuğu belirtildi.
Yangınla ilgili soğutma çalışmalarının devam edildiği açıklanırken gemide çıkan yangının çıkış sebepleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.(Erhan Altıparmak/İHA)
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