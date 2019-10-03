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Rusya’da tramvaylar çarpıştı
Rusya’nın başkenti Moskova’da seyir halindeki tramvayın frenleri tutmayınca başka bir tramvaya çarptı.
Dünya 03.10.2019, 09:40 03.10.2019, 09:56
Rusya’nın başkenti Moskova’da seyir halindeki tramvayın frenleri tutmayınca başka bir tramvaya çarptı.
Freni tutmayan tramvayın kadın vatmanının aracı durdurmak için sarf ettiği çaba ve kaza sırasında kendisini korumaya çalışması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaşanan kazanın ardından yolcuların büyük panik yaşadığı fakat kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Vatmanların ise sadece vücutlarında kırılan camlardan dolayı küçük yaralanmalar olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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