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Rusya’da Usame bin Ladin’in oyuncağı satışa çıktı

Rusya’da bir oyuncak mağazasında Usame bin Ladin’in oyuncağının satışa çıkarılması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Dünya 23.09.2019, 21:07
Rusya’da Usame bin Ladin’in oyuncağı satışa çıktı
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Rusya’da bir oyuncak mağazasında Usame bin Ladin’in oyuncağının satışa çıkarılması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Rusya’nın Stavropol kentinde bulunan bir oyuncak mağazası, geçtiğimiz günlerde vitrinine El Kaide’nin kurucularından olan ve 11 Eylül 2001’de ABD’nin New York şehrindeki ikiz kulelere saldırının faili Usame bin Ladin’in oyuncak figürünü satışa çıkardı. Elinde Kalaşnikof marka Rus yapımı silah tutan Usame bin Ladin’in oyuncak maketinin vitrine konulup satışa çıkarılmasından sonra mağazaya gidenler oyuncağın fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi. Çocuklara terör sempatisi aşılandığı gerekçesiyle mağaza ve satıcılar yoğun bir şekilde eleştirilmeye başlanınca tepkiler tüm Rusya’da çığ gibi büyüdü. Gelen tepkiler üzerine mağaza oyuncağı satıştan kaldırarak, Rusya kamuoyundan özür diledi. Rusya yasalarına göre El Kaide terör örgütü olarak tanındığı için mağaza yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

(İHA)
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