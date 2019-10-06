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Rusya’da vinç nehre uçtu

Rusya’da sürücüsü el frenini çekmeyi unutunca vinç, sürüklenerek nehre uçtu.

Dünya 06.10.2019, 11:18
Rusya’da vinç nehre uçtu

Rusya’da sürücüsü el frenini çekmeyi unutunca vinç, sürüklenerek nehre uçtu.

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde vinç sürücüsü çalışma alanında inceleme yapmak için araçtan indi. Vinç bir süre sonra kendi başına sokaktan ilerlemeye başladı. Sürücü ise vinç ilerledikten sonra aracının el frenini çekmeyi unuttuğunu fark etti. Vinç sokaktan çıkarak nehir kenarındaki yola kadar ulaştı. Oldukça ağır olan vinç yoldan karşıya geçerek Petersburg şehrinin en büyük nehirlerinden olan Fontanka Nehri’ne uçtu.

Vincin yoldan ilerlerken başka araçlara çarpmaması faciayı önlerken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri tarafından vinç, nehirden uzun süren çalışmalar sonucu çıkarılabildi.

Bölge savcılığının olayla ilgili soruşturma başlatarak vinç sürücüsünün ifadesini aldığı öğrenildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)
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