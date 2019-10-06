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Rusya’da vinç nehre uçtu
Rusya’da sürücüsü el frenini çekmeyi unutunca vinç, sürüklenerek nehre uçtu.
Dünya 06.10.2019, 11:18
Rusya’da sürücüsü el frenini çekmeyi unutunca vinç, sürüklenerek nehre uçtu.
Vincin yoldan ilerlerken başka araçlara çarpmaması faciayı önlerken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri tarafından vinç, nehirden uzun süren çalışmalar sonucu çıkarılabildi.
Bölge savcılığının olayla ilgili soruşturma başlatarak vinç sürücüsünün ifadesini aldığı öğrenildi.(Erhan Altıparmak/İHA)
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