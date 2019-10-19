Rusya’daki baraj faciasında ölenlerin sayısı 15’e yükseldi
Rusya’da aşırı yağışlardan dolayı baraj patlayınca bir köy sular altında kaldı. Olayda ölenlerin sayısı 15’e yükseldi.
Rusya’da aşırı yağışlardan dolayı baraj patlayınca bir köy sular altında kaldı. Olayda ölenlerin sayısı 15’e yükseldi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saat 02.00 sıralarında Krasnoyarsk bölgesine bağlı Kuraginsky şehrinin Shchetinkino köyünde aşırı yağışlar nedeniyle bir barajın patladığı belirtildi. Köyün yakınında bulunan barajın patlamasıyla köy önce sular altında, ardından 4 kilometre boyunca akan çamurun altında kaldı. Bakanlık ölü sayısının 15’e yükseldiğini açıklarken, çok sayıda kişinin hala çamur altında olduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Yaşanan feci olayda ölen kişilerin çoğunun, bölgede bulunan bir altın madeninde çalışan madenciler olduğu açıklandı. Madencilerin daha önce barajda tehlike olduğunu yetkililere bildirdiği fakat bunun yetkililer tarafından ciddiye alınmadığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölgeye çok sayıda kepçe, helikopter, itfaiye aracı, vidanjör ve personel yönlendirdi. Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yaklaşık 50 kişinin daha kayıp olduğu bu nedenle ölü sayısının artabileceği savunuldu.
(Erhan Altıparmak/İHA)
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