Son Dakika
Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu
MSB, Son Hava Harekâtında 4 PKK’lı Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi
CAS’tan Trabzonspor’a ret
Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Eski TBMM Başkanı Bozbeyli Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu ateşe verilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin karşısına bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız
Merakla Beklenen DGS 2019 Sonuçları Açıklandı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! Faizi 4.25 Puan İndirdi
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi Vefat Etti

Rusya’daki protestolara katılan 61 kişi tutuklandı

Moskova’da bağımsız adayların kayıtlarının iptal edilmesi nedeniyle Şehir Meclisi seçimlerine katılamamasına protesto eden göstericilerden 61’i tutuklandı.

Dünya 30.07.2019, 19:11
Rusya’daki protestolara katılan 61 kişi tutuklandı

Moskova’da bağımsız adayların kayıtlarının iptal edilmesi nedeniyle Şehir Meclisi seçimlerine katılamamasına protesto eden göstericilerden 61’i tutuklandı.

Rusya’da hafta sonu yapılan protesto gösterilerinde polisle çatışan bin 300’den fazla kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin işlemlerinden sonra birçoğu serbest bırakıldı. Moskova Şehir Mahkemesi Basın Sözcüsü Ulyana Solopova konu ile ilgili basına bilgi verdi. Solopova, gözaltında bulunanların 278 yasa ihlalinden sorumlu tutulduğunu, 161 kişinin para cezasına çarptırıldığını belirtti. Sözcü ayrıca Rus muhaliflerden İvan Jdanov’ın 15, İlya Yaşin’in 10 ve Aleksandr Solovyov’ın da 8 gün hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

(İHA)
Yorumlar (0)
30°
açık
Namaz Vakti 30 Temmuz 2019
İmsak 03:55
Güneş 05:38
Öğle 13:00
İkindi 16:53
Akşam 20:12
Yatsı 21:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@