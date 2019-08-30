Son Dakika
Yemen’deki saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti
Çeşme’de gezi teknelerinden zafer turu
Yüz nakli heyecanı saran Leyla, öğretmen olmak istiyor
Rusya’dan İdlib’de ateşkes kararı
Bombalardan kaçan binlerce Suriyeli sınıra dayandı
İlber Ortaylı, Kırkağaç’ta zeytinlik satın aldı
Sakaryalı Afra Adıyaman, Avrupa Şampiyonu oldu
Tarım işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
UEFA Avrupa Ligi’nde Türk takımlarının grupları belli oldu
Taksim Meydanı’nda ’Zafer Haftası Sergisi’ açıldı

Rusya’dan İdlib’de ateşkes kararı

Rusya Savunma Bakanlığı, yarın sabahtan itibaren geçerli olmak üzere İdlib’de tek taraflı ateşkes kararı alındığını açıkladı.

Dünya 30.08.2019, 15:34
Rusya’dan İdlib’de ateşkes kararı

Rusya Savunma Bakanlığı, yarın sabahtan itibaren geçerli olmak üzere İdlib’de tek taraflı ateşkes kararı alındığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin İdlib bölgesinde Rusya ordusu tarafından tek taraflı ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Resmi açıklamada, “Rusya’da durumun istikrara kavuşturulması ve taraflar arasında uzlaşı sağlanması amacıyla 31 Ağustos 2019 tarihinde sabah saat 06.00 itibariyle İdlib’in güney bölgelerinde tek taraflı olarak saldırı ve ateş açılmasının durdurulması kararı alınmıştır” denildi.

(İHA)
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
İmsak 04:38
Güneş 06:07
Öğle 12:54
İkindi 16:36
Akşam 19:32
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@