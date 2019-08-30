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Rusya’dan yüksek hassasiyetli seyir füzesi denemesi

Rusya, Karadeniz’deki Vyshny Volochek hücum botundan yüksek hassasiyetli seyir füzesi fırlattı.

Dünya 30.08.2019, 12:10
Rusya’dan yüksek hassasiyetli seyir füzesi denemesi

Rusya, Karadeniz’deki Vyshny Volochek hücum botundan yüksek hassasiyetli seyir füzesi fırlattı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından, Karadeniz’deki Vyshny Volochek hücum botundan fırlatılan yüksek hassasiyetli seyir füzesinin görüntüleri paylaşıldı. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi’nde tatbikat gerçekleştirildiği, Vyshny Volochek hücum botundan fırlatılan seyir füzesinin 40 deniz mili uzaklıktaki hedefi başarıyla vurduğu aktarıldı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından aktarılan bilgilerde, füzenin Karadeniz’in hangi noktasından fırlatıldığı ile ilgili bir bilgiye yer verilmedi.

(İHA)
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