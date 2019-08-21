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"Salvini kendi çıkarının peşinde”

İstifa edeceğini duyuran İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Senato’daki konuşmasında Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’yi kendi partisinin çıkarları peşinde olmakla suçladı.

Dünya 20.08.2019, 20:59
"Salvini kendi çıkarının peşinde”
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İstifa edeceğini duyuran İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Senato’daki konuşmasında Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’yi kendi partisinin çıkarları peşinde olmakla suçladı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Senato’ya seslendiği konuşmasında Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı ve aynı zamanda Hükümet ortağı aşırı sağcı Lig Partisi (Lega) lideri Matteo Salvini’yi hedef gösterdi. İstifasını İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya sunacak olan Conte, Salvini’yi ‘kendi ve partisinin çıkarları peşinde koşmakla’ suçladı.

İtalya Cumhurbaşkanı’nı yaşanan krizden sonra parlamento içinden yeni bir hükümet kurulmasına ya da erken genel seçimlere gitmesine karar vereceğini vurgulayan Başbakan erken seçimin ülke için "ciddi riskler oluşturabileceğini " ifade etti.

İtalya ve Fransa arasında yapılması planlanan bir hızlı tren projesi hakkında İtalyan hükümetinin iki kanadının ters düşmesinin ardından İçişleri Bakanı Salvini, Başbakan Giuseppe Conte’ye hükümetin çoğunluğu kaybettiğini söylemişti. Salvini, “Artık tek seçenek sandığa gitmek” diyerek tatilde olan Senato’nun toplanarak güven oylamasına gidilmesini istemişti. Bu çağrı üzerine 13 Ağustos’ta toplanan İtalyan Senatosu Genel Kurulu, Salvini’nin 14 Ağustos’ta güvenoyu yoklaması yapılması talebini reddetmiş, Senato’nun 20 Ağustos tarihinde toplanılmasına karar vermişti.

İtalyan basınına göre, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın Parlamento içinden bir çözüm istemesi ve dağılan hükümetin populist ortağı Beş Yıldız Hareketi ile ana muhalefette bulunan Demokratik Parti arasında koalisyona kurulması en gerçekçi senarya olarak ortaya çıkıyor.

(Burak Ortahamamcılar /İHA)
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