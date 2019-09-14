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Saraydan Altın Klozet Çaldılar!
İngiltere'de Blenheim Sarayı'na giren hırsızlar, tamamen işler durumda bulunan "Amerika isimli 18 ayar altından yapılan klozeti yerinden sökerek götürdüler. Klozetin değerinin 1.000.000 £ olduğu öğrenildi.
İngiltere'de eski Başbakan Winston Churchill'in hayata gözlerini açtığı saraydan 1.000.000 sterlinden fazla değeri olduğu bilinen altın klozetin çalındığı ifade edild. Söz konusu olay gece saat 04.50 civarıdna yaşandı.
En az iki araç kullanılan söz konusu olayla ilgili 66 yaşındaki bir şahıs gözaltına alındı fakat klozete henüz ulaşılamadı.
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