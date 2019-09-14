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Saraydan Altın Klozet Çaldılar!

İngiltere'de Blenheim Sarayı'na giren hırsızlar, tamamen işler durumda bulunan "Amerika isimli 18 ayar altından yapılan klozeti yerinden sökerek götürdüler. Klozetin değerinin 1.000.000 £ olduğu öğrenildi.

Dünya 14.09.2019, 17:23 Billdrt
Saraydan Altın Klozet Çaldılar!
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İngiltere'de eski Başbakan Winston Churchill'in hayata gözlerini açtığı saraydan 1.000.000 sterlinden fazla değeri olduğu bilinen altın klozetin çalındığı ifade edild. Söz konusu olay gece saat 04.50 civarıdna yaşandı.

Binaya giren şahıslar, bir sergi çerçevesinde saraya getirilen ve tamamen işler durumda bulunan Amerika isimli tamamen 18 ayardan imal edilen klozeti yerinden sökerek götürdüler. Konuya yönelik açıklamalar yapan polis yetkilisi Jess Mine ise, kurulu halde bulunan klozetin maddi zararının yanı sıra yerinden sökülmesinden dolayı ciddi hasarlar ve su baskınına sebep olduğunu aktardı.

En az iki araç kullanılan söz konusu olayla ilgili 66 yaşındaki bir şahıs gözaltına alındı fakat klozete henüz ulaşılamadı. 

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