Şehre inen ayılar ortalığı birbirine kattı

Rusya’da anne ayı ve 3 yavrusu şehrin merkezine inince ortalık birbirine karıştı. Ayılarla polis arasında uzun süren bir kovalamaca yaşandı.

Rusya’ya bağlı Kamçatka Adası’nın Yelizovo kasabasında anne ayı ve 3 yavrusu şehrin girişinde göründü. Bunun üzerine ayıları görenler polise haber verdi. Polisler araçla ayıları takip etmeye başladı. Polis, ayıların şehir merkezine girmesini engellemeye ve ormanlık alana doğru gitmelerini sağlamaya çalıştı. Fakat polis aracından korkan ayılar koşarak şehir merkezine girdi. Polis aracından kaçmaya çalışan ayıları gören insanlar koşarak kaçmaya başladı. Bir alışveriş merkezi önünde polis aracı tarafından sıkıştırılan ayılar ters yöne doğru yönlendirilmeye başlandı.

Polisler araçla ayıları kontrol altına alamayınca özel radyo frekanslarıyla ayıları korkutarak Avacha nehrine doğru yönlendirdi. Rusya İçişleri Bakanlığı, özel güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler üzerine bir açıklama yaparak ayıların şehre uzak bir noktada kontrol altında tutulduğunu belirtti.

(İHA)