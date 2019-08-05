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Selde mahsur kalan 600 kaz kurtarıldı
Çin’in Heilongjiang eyaletinde selde mahsur kalan 600’den fazla kaz tekneler yardımıyla kurtarıldı.
Dünya 05.08.2019, 12:01 05.08.2019, 12:15
Çin’in Heilongjiang eyaletinde selde mahsur kalan 600’den fazla kaz tekneler yardımıyla kurtarıldı.
Çin’in Heilongjiang eyaletinin başkenti Harbin’e bağlı bir köyde selde mahsur kalan 600’den fazla kaz, tekneler yardımıyla kurtarıldı. Köyde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden olurken sel suları 1 metreyi bulmuştu. Kurtarma ekipleri bölgede mahsur kalan 4 kişiyi ve diğer hayvanları da kurtardı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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