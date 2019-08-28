Sevgilisine İşkence Yaptı! Kızgın Demirle...

45 yaşındaki adam, sevgilisine kızması sebebiyle tüyleri diken diken bir eylem kararı aldı. Sevgilsinin evine giden adam, talihsiz kadın kapıyı açar açmaz ardı ardına yumruk atmaya başladı. Ardından ise ellerini bağlayarak kadını yere yattırdı ve kadının üzerine yanıcı madde dökerek öldüresiye dövdü.

Yaşadığı travma esnasında çok korktuğu için altına tuvaletini kaçıran kadının arkadaşlaır o esnada eve geldi. Sadist adam ise başka yere gitmeleri konusunda uyarıda bulundu ve tehdit etti. Arkadaşlarını evin başka bir odasına kilitleyen cani adam kadına işkence yapmaya devam etti.

Oğlu Kurtardı

Bir süre sonra kadının büyük oğlu eve geldi. Sadist adam odadan çıkarak sadece annesiyle konuşmakta olduğunu söylese de annesinin kötü durumda olduğunu farkeden çocuk olayada müdahale etmek isterken aldığı darbeler sonucu dengesini kaybetti.

Ayakkabılarının bağını çözdürdüğü büyük oğlunu da annesinin yanına oturtan sadist, eğer dediklerini dinlemezse ikisini de işkenceyle öldürmekle tehdit etti. O esnada hem annesi hem de kendini kurtarmak isteyen genç adam ise her şeyi göze alarak balkondan kendini attı ve çevredekilerden yardım istedi.

Bu esnada adamın da dikkaati dağılınca işkenceye uğrayan kadın kaçtı. O esnada dışarıda bekleyen oğlunun aracına binerek binadan uzaklaştı.

Emniyet ekipleri kısa zaman içerisinde adamı yakaladı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından 14,5 yıl hapis cezasına çarptırılan şahıs daha önce de sevgilisinin cinsel organını kızgın demirle yakmış.