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Sevinç gözyaşları ile Tel Abyad’daki evine döndü

Suriye Milli Ordusu mensubu bir asker, 6 yıl sonra sevinç gözyaşları ile Tel Abyad’daki evine döndü.

Dünya 13.10.2019, 18:47
Sevinç gözyaşları ile Tel Abyad’daki evine döndü

Suriye Milli Ordusu mensubu bir asker, 6 yıl sonra sevinç gözyaşları ile Tel Abyad’daki evine döndü.

Suriye Milli Ordusu mensubu bir asker, 6 yıl sonra Tel Abyad’daki evine dönmenin mutluluğunu yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan asker, "6 yıl sonra Tel Abyad’a döndük, terör örgütlerinden kurtardık" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu, 5 gün önce başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında bugün Tel Abyad’ı PKK/YPG terör örgütünden geri almıştı.

(İHA)
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