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Şili 6,8 Büyüklüğünde Depremle Sallandı!
Güney Amerika ülkesi olan Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin can ve mal kaybı oluşturup oluşturmadığı ise henüz bildirilmedi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından gelen açıklamada, saat 10.57 civarında yaşanan depremin merkez üssünün Constitucion şehrinin 66 kilometre batı bölümünde bulunan noktada yerin tam 16,5 kilometre altında meydana geldiğini ifade etti.
Depremin sahil şeridi ve 360 kilometrelik uzaklıkta yer alan başkent Santiago'da dahi hissedildiği ifade edilirken henüz hasar raporu paylaşılmadığı da belirtildi.
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