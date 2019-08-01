Şili’de 6.8 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkelerinden Şili’de 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu Şili’de 6.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. İlk bilgilere göre deprem sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar da yaşanmadı.

(İHA)