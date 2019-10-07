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“Sırbistan ile sahip olduğumuz vizyon birliği bölge için büyük bir fırsattır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sırbistan ile sahip olduğumuz vizyon birliği bölge için büyük bir fırsattır” dedi.

Dünya 07.10.2019, 18:03
“Sırbistan ile sahip olduğumuz vizyon birliği bölge için büyük bir fırsattır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sırbistan ile sahip olduğumuz vizyon birliği bölge için büyük bir fırsattır” dedi.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nda iş adamları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında Sırbistan ile ikili ticaret hacminin giderek arttığını belirterek, “Bu sene geçen yılki rekorumuzun da üzerine çıkacağımıza inanıyorum” dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin uzun vadede 5 milyar doları aşmasını planladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetler olarak bu hedefe ulaşmak için iş adamlarına her konuda destek olmaya hazır olduğunu ifade etti. Türkiye olarak Sırbistan’da 8 milyon kişiye istihdam sağladıklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımların artarak devam edeceğini vurguladı. Erdoğan, “Sırbistan ile sahip olduğumuz vizyon birliği bölge için büyük bir fırsattır. Gelin Sırbistan ile ilişkilerimizin ekonomik boyutunu hep birlikte daha da güçlendirelim. Bizler iki ülkenin cumhurbaşkanları ve hükümetleri olarak siz iş adamlarımızın, girişimcilerimizin her daim yanındayız” ifadelerini kullandı.

(İHA)
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