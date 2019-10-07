“Sırbistan ile sahip olduğumuz vizyon birliği bölge için büyük bir fırsattır”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sırbistan ile sahip olduğumuz vizyon birliği bölge için büyük bir fırsattır” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sırbistan ile sahip olduğumuz vizyon birliği bölge için büyük bir fırsattır” dedi.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin uzun vadede 5 milyar doları aşmasını planladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetler olarak bu hedefe ulaşmak için iş adamlarına her konuda destek olmaya hazır olduğunu ifade etti. Türkiye olarak Sırbistan’da 8 milyon kişiye istihdam sağladıklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımların artarak devam edeceğini vurguladı. Erdoğan, “Sırbistan ile sahip olduğumuz vizyon birliği bölge için büyük bir fırsattır. Gelin Sırbistan ile ilişkilerimizin ekonomik boyutunu hep birlikte daha da güçlendirelim. Bizler iki ülkenin cumhurbaşkanları ve hükümetleri olarak siz iş adamlarımızın, girişimcilerimizin her daim yanındayız” ifadelerini kullandı.(İHA)
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