Son Dakika
Siren sesleri çalınca Netanyahu korkusundan kaçtı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçim kampanyası sırasında uyarı sistemleri sirenlerinin alarm vererek çalması nedeniyle konuşmasını yarıda keserek bölgeden ayrıldı.
Dünya 10.09.2019, 23:17 10.09.2019, 23:59
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçim kampanyası sırasında uyarı sistemleri sirenlerinin alarm vererek çalması nedeniyle konuşmasını yarıda keserek bölgeden ayrıldı.
Gazze’den İsrail’in güneyindeki Aşdod ve Aşkelon bölgelerine 5 roketin atıldığı ileri sürüldü. Roketler savunma sistemleri ile düşmeden imha edildi. Roket saldırısı sebebi ile bölgedeki uyarı sistemleri devreye girerek alarm verdi. Bu sırada seçim kampanyası kapsamında bölgede katıldığı bir programda konuşma yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, alarm sebebi ile konuşmasını yarıda keserek binayı terk etti. İsrail Başbakanı’nın daha sonra ise bölgeden de ayrıldığı öğrenildi.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
22°
açık
Namaz Vakti 11 Eylül 2019
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:17
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:15
|Yatsı
|20:35
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0
Yeni Sayımız