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Siren sesleri çalınca Netanyahu korkusundan kaçtı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçim kampanyası sırasında uyarı sistemleri sirenlerinin alarm vererek çalması nedeniyle konuşmasını yarıda keserek bölgeden ayrıldı.

Dünya 10.09.2019, 23:17 10.09.2019, 23:59
Siren sesleri çalınca Netanyahu korkusundan kaçtı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçim kampanyası sırasında uyarı sistemleri sirenlerinin alarm vererek çalması nedeniyle konuşmasını yarıda keserek bölgeden ayrıldı.

Gazze’den İsrail’in güneyindeki Aşdod ve Aşkelon bölgelerine 5 roketin atıldığı ileri sürüldü. Roketler savunma sistemleri ile düşmeden imha edildi. Roket saldırısı sebebi ile bölgedeki uyarı sistemleri devreye girerek alarm verdi. Bu sırada seçim kampanyası kapsamında bölgede katıldığı bir programda konuşma yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, alarm sebebi ile konuşmasını yarıda keserek binayı terk etti. İsrail Başbakanı’nın daha sonra ise bölgeden de ayrıldığı öğrenildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#netenyahu kaçtı #Siren sesi korkuttu #israil
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