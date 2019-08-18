Son Dakika
Soçi’de sel felaketi
Rusya’nın Karadeniz’e kıyısı olan tatil şehri Soçi’de şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı.
Dünya 18.08.2019, 11:38
Rusya’nın Karadeniz’e kıyısı olan tatil şehri Soçi’de şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yaşanan sel felaketi ile ilgili yaptığı açıklamada şuana kadar ölü ve yaralının bulunmadığını, yağışların aralıklarla devam ettiğini ve kentte su tahliye çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.(Erhan Altıparmak /İHA)
22°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 18 Ağustos 2019
|İmsak
|04:22
|Güneş
|05:56
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:45
|Akşam
|19:50
|Yatsı
|21:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|1
|3
|2. Denizlispor
|1
|3
|3. Alanyaspor
|1
|3
|4. Çaykur Rizespor
|1
|3
|5. Ankaragücü
|0
|0
|6. Antalyaspor
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Göztepe
|0
|0
|10. Başakşehir
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Konyaspor
|0
|0
|13. Trabzonspor
|0
|0
|14. Malatyaspor
|0
|0
|15. Gençlerbirliği
|1
|0
|16. Kayserispor
|1
|0
|17. Galatasaray
|1
|0
|18. Beşiktaş
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|1
|3
|2. Adana Demirspor
|1
|3
|3. Menemen Belediyespor
|1
|3
|4. Osmanlıspor
|1
|3
|5. Adanaspor
|0
|0
|6. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|7. Altay
|0
|0
|8. Altınordu
|0
|0
|9. Erzurum BB
|0
|0
|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Keçiörengücü
|0
|0
|12. Ümraniye
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Boluspor
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|0
|-6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. Brighton
|2
|4
|5. Tottenham
|2
|4
|6. Bournemouth
|2
|4
|7. Everton
|2
|4
|8. M. United
|1
|3
|9. Burnley
|2
|3
|10. Norwich City
|2
|3
|11. Sheffield United
|1
|1
|12. Crystal Palace
|1
|1
|13. Leicester City
|1
|1
|14. Wolverhampton
|1
|1
|15. West Ham
|2
|1
|16. Aston Villa
|2
|0
|17. Newcastle
|2
|0
|18. Southampton
|2
|0
|19. Chelsea
|1
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Mallorca
|1
|3
|3. Athletic Bilbao
|1
|3
|4. Osasuna
|1
|3
|5. Granada
|1
|1
|6. Villarreal
|1
|1
|7. Real Sociedad
|1
|1
|8. Valencia
|1
|1
|9. Atlético Madrid
|0
|0
|10. Deportivo Alaves
|0
|0
|11. Espanyol
|0
|0
|12. Getafe
|0
|0
|13. Levante
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Valladolid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Eibar
|1
|0
|18. Barcelona
|1
|0
|19. Leganés
|1
|0
|20. Celta de Vigo
|1
|0