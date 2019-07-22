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Somali'de Şiddetli Patlama!

Somali’de Mogadişu Havalimanı’na giden yolda patlama meydana geldi.

Dünya 22.07.2019, 11:49 22.07.2019, 12:19
Somali'de Şiddetli Patlama!

Somali’de Mogadişu Havalimanı’na giden yolda patlama meydana geldi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan havalimanına giden K4 yolu üzerindeki ilk kontrol noktasında sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çatışma sesleri yükseldi. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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