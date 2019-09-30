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Somali’de ABD hava üssü ve AB askeri konvoyuna bombalı saldırı
Somali’de ABD hava üssü ve Avrupa Birliği askeri konvoyuna farklı noktalarda bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Dünya 30.09.2019, 13:53
Somali’de ABD hava üssü ve Avrupa Birliği askeri konvoyuna farklı noktalarda bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.
İkinci saldırının da başkent Mogadişu’da İtalyan askerlerin bulunduğu konvoya yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi.(İHA)
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