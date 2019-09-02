Somali’de bombalı saldırı: 1 ölü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bombalı yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir askerin öldüğü belirtildi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da askeri kontrol noktasına bomba yüklü araçla zorla girmeye çalışan terör örgütü eş-Şebab militanlarına askerler tarafından ateş açıldı. Askerlere karşılık veren 2 militan etkisiz hale getirilirken, bir militan ise aracı infilak ettirdi. Saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği öğrenildi.

(İHA)