Son Dakika
Dr. Ender Saraç, Ankaralı annelere seslendi
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor
Adalet Bakanı Gül’den ’Yargı Reformu Strateji Belgesi’ yorumu
Yurt içi piyasalar düşüş beklenen enflasyon verisine odaklandı
Dalaman açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA: Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Son Dakika! Uçak Düştü... 7 Ölü Var!

2. Dünya Savaşı döneminden kalan bir bombardıman uçağı kalktıktan 5 dakika sonra düştü. Kaza sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti 6 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

Dünya 03.10.2019, 12:31 03.10.2019, 12:48 Billdrt
Son Dakika! Uçak Düştü... 7 Ölü Var!
banner63

ABD, Connecticut eyaletinde yer alan Bradley Uluslararası Havaalanı'nda, 2.dünya savaşından kalan bir B-17 modelli antika bombardıman uçağı kalkışından 5 dakika sonra yere çakıldı. 2 pilot, 1 yardımcı pilot ve 10 yolcu taşıyan uçakta 7 kişi hayata gözlerini yumdu. 6 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Uçak pistten kayrak uzaklaştığı anda yer görevi yapanların arasında da yaralıların bulunduğu bilgisine ulaşıldı. 

Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
İmsak 05:17
Güneş 06:40
Öğle 12:43
İkindi 15:59
Akşam 18:35
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@