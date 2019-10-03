Son Dakika! Uçak Düştü... 7 Ölü Var!

ABD, Connecticut eyaletinde yer alan Bradley Uluslararası Havaalanı'nda, 2.dünya savaşından kalan bir B-17 modelli antika bombardıman uçağı kalkışından 5 dakika sonra yere çakıldı. 2 pilot, 1 yardımcı pilot ve 10 yolcu taşıyan uçakta 7 kişi hayata gözlerini yumdu. 6 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Uçak pistten kayrak uzaklaştığı anda yer görevi yapanların arasında da yaralıların bulunduğu bilgisine ulaşıldı.