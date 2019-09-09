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Sri Lanka’da fil kalabalığa daldı: 17 yaralı
Sri Lanka’da düzenlenen bir festival sırasında filin kalabalığın arasına dalması sonucu 17 kişi yaralandı.
Dünya 09.09.2019, 15:48
Sri Lanka’da düzenlenen bir festival sırasında filin kalabalığın arasına dalması sonucu 17 kişi yaralandı.
Her yıl düzenlenen festival, 600 yıllık bir Budist tapınağında yapılıyor. Sri Lanka’nın başkentinde sokaklarda dolaşan dansçılar oyunlar oynuyor.(İHA)
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