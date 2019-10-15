Stade de France’tan Mehmetçik’e selam
EURO 2020 H Grubu Eleme maçında Türkiye Fransa’ya konuk olurken, Stade de France tribünlerini dolduran Türk taraftarlar da Mehmetçik’e selam gönderdi.
Dünya 14.10.2019, 23:20
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) H Grubu Eleme maçında Türkiye, deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle geçilirken, Türk taraftarlar müsabakanın oynandığı Stade de France’a adeta akın etti. Türk taraftarlar, sık sık asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı’na desteğini gösterdi.(İHA)
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