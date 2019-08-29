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Stromboli yanardağındaki patlama turistleri korkuttu
İtalya’daki Stromboli Yanardağı’nın dün yeniden harekete geçerek patlamasının ardından çevredeki turistler korku dolu anlar yaşadı.
Dünya 29.08.2019, 12:27
İtalya’daki Stromboli Yanardağı’nın dün yeniden harekete geçerek patlamasının ardından çevredeki turistler korku dolu anlar yaşadı.
Volkanın püskürttüğü küllerin adadaki evlerin çatısını kapladığı ve patlamanın Salina adasında da hissedildiği kaydedildi.
Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Stromboli, temmuz ayında tekrar faaliyete geçmiş dağın çevresinde yürüyüş yapan bir kişi hayatını kaybetmişti.(İHA)
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