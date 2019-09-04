Su Kaydırağında Felaket!
İspanya'ta tatil amacıyla giden 2 çocuk annesi kadın, meşhur su parkında dehşeti yaşadı. Taihsiz kadın su kaydırağından kaydığı esnada cinsel organı parçalandı.
38 yaşındaki İngiliz uyruklu kadın Monu Bhagat, 46 yaşındaki kocası ve 2 çocuğuyla birlikte İspanya'ya tatil yapmaya gitti. İspanya'nın Benidorm şehrinde yer alan Aqualandia Su Parkı'na hep beraber eğlenip güzel vakitler geçirmek adına giden aile dehşeti yaşadı.
Olay sonrasında cinsel organına dikiş atılan Monu, olay sonrasında tesisteki sağlık görevlilerine gittiğini ve acil ambulans çağrılması gerektiğini söylediğini, fakat kendisine o kadar ciddi bir yara olmadığını, taksi ile hastaneye gitmesi gerektiğinin söylendiğini aktardı.
Monu, su kaydırağından büyük bir hızla aşağı doğru kaydığı esnada, sadece bikinisinin yukarı doğru çekildiğini hissettiğini, fakat kaydıraktan indikten sonra cinsel organından kan geldiğini gördüğünü anlattı.