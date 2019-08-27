Son Dakika
Sudan’da bilanço artıyor: 37 ölü, 200 yaralı
Denizli’de trafik kazası: 3 yaralı
İzmir’de 41 kaçak göçmen yakalandı
Samandağ’da korkutan yangın
Bursa’da zafer ruhu metroda yaşatıldı
Boris Johnson, anlaşmalı Brexit umudunu taşıyor
Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evine el koydu
Filenin Sultanları 3’te 3 yaptı
Kosova’da erken seçim tarihi belli oldu
Eski hükümlü satırla dehşet saçtı

Sudan’da bilanço artıyor: 37 ölü, 200 yaralı

Sudan’ın Port Sudan kentinde aşiretler arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37’ye yükselirken, 200 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Dünya 27.08.2019, 00:00
Sudan’da bilanço artıyor: 37 ölü, 200 yaralı

Sudan’ın Port Sudan kentinde aşiretler arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37’ye yükselirken, 200 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Sudan Merkez Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Port Sudan kentinde Bani Amer ile Nuba aşiretleri arasında 21 Ağustos’tan bu yana yaşanan şiddetli çatışmalarda ölü sayısının 37’ye yükseldiği, yaralı sayısının 200 olduğu belirtildi.

Sudan makamları, dün Port Sudan kentinde olağanüstü hal ilan ederek şiddet olaylarıyla ilgili soruşturma yapılması için talimat vermişti. Sudan Egemenlik Konseyi, şiddet olayları nedeniyle Kızıldeniz Valisi ve Kızıldeniz Devlet Güvenlik Müdürünün görevden alınmasına da karar verdiği açıklamıştı. Sudan’ın Kızıldeniz kıyısında bulunan Port Sudan kentinde Bani Amer ile Nuba aşiretleri arasındaki çatışmalar geçen hafta başlamıştı.

Şehirde yaşanan çatışmaların nedeninin diğer şehirlerde yaşayan ve iki aşirete mensup olanların yaşadıkları problemlerin devamı olduğu düşünülüyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)
Yorumlar (0)
19°
açık
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
İmsak 04:33
Güneş 06:03
Öğle 12:56
İkindi 16:39
Akşam 19:38
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@