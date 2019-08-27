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Sudan’da bilanço artıyor: 37 ölü, 200 yaralı
Sudan’ın Port Sudan kentinde aşiretler arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37’ye yükselirken, 200 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Dünya 27.08.2019, 00:00
Sudan’ın Port Sudan kentinde aşiretler arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37’ye yükselirken, 200 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Sudan makamları, dün Port Sudan kentinde olağanüstü hal ilan ederek şiddet olaylarıyla ilgili soruşturma yapılması için talimat vermişti. Sudan Egemenlik Konseyi, şiddet olayları nedeniyle Kızıldeniz Valisi ve Kızıldeniz Devlet Güvenlik Müdürünün görevden alınmasına da karar verdiği açıklamıştı. Sudan’ın Kızıldeniz kıyısında bulunan Port Sudan kentinde Bani Amer ile Nuba aşiretleri arasındaki çatışmalar geçen hafta başlamıştı.
Şehirde yaşanan çatışmaların nedeninin diğer şehirlerde yaşayan ve iki aşirete mensup olanların yaşadıkları problemlerin devamı olduğu düşünülüyor.(Hamad Alnajjar/İHA)
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