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Sudanlı yetimlerden Türkiye için dua

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na, Sudanlı yetimler dualarıyla destek verdi.

Dünya 11.10.2019, 10:34 11.10.2019, 11:08
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na, Sudanlı yetimler dualarıyla destek verdi.

Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na Sudanlı yetimlerden destek geldi. Sudanlı yetimler, Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı için Türkiye’ye ve Türk askerlerine dua etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak için bir araya gelen Sudanlı yetimler hep bir ağızdan dua okudu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#türkiye #türk silahlı kuvvetleri #dünya
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