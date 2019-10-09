Son Dakika
Trump'tan Türkiye açıklaması
Spor camiasından “Barış Pınarı Harekatı“na destek
Fetih Suresi anlamı! Fetih Suresi Arapça okunuşu, Türkçe meali nedir?
Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak:- "3-5 terör örgütüne pabuç bırakacak bir ülke değiliz"
Basketbol: 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası
Ceylanpınar Belediyesine ait hoparlörlerden mehter marşları çalınıyor

Sudanlı yetimlerden Türkiye’ye dua

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na, Sudanlı yetimlerden dualarla destek geldi.

Dünya 09.10.2019, 21:06
Sudanlı yetimlerden Türkiye’ye dua
banner63

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na, Sudanlı yetimlerden dualarla destek geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na bir destek de Sudanlı yetimlerden geldi. Türk askerine ve Türkiye’ye dualarla destek verildi. Ellerinde Barış Pınarı Harekatı yazılı kağıt taşıyan yetimler dua etti.

(İHA)
Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
İmsak 05:23
Güneş 06:46
Öğle 12:41
İkindi 15:52
Akşam 18:26
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@