Son Dakika
Hakkari’de 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Suriye sınırında askeri araç devrildi: 8 asker yaralı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan’da
Beşiktaş kafilesi Sivas’ta
Günün Özeti - 16 Ağustos 2019 Haberleri
İşte hükümetin memur zammı teklifi
Bakan Akar, ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi’nde
Turuncu Liste’de 600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Hükümet memurlara ilişkin zam teklifini yarın açıklayacak
İşsizlik rakamları açıklandı

Sudanlılar sivil yönetime geçişi kutluyor

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyinin yönetimden çekilerek sivil bir geçiş hükumet kurma anlaşmasını kutlayan Sudanlılar sokaklara döküldü.

Dünya 17.08.2019, 15:19
Sudanlılar sivil yönetime geçişi kutluyor
banner63

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyinin yönetimden çekilerek sivil bir geçiş hükumet kurma anlaşmasını kutlayan Sudanlılar sokaklara döküldü.

Binlerce Sudanlı, iktidardaki Askeri Geçiş Konseyi ile ülkedeki sivil protestoları düzenleyen liderler arasında sivil yönetime geçiş için bugün imza atılacak. Başkent Hartum’da bir araya gelen liderler gün içinde imzaları atarak, 39 aylık geçiş dönemini yönetecek sivil konseyin kurulmasına onay verecekler. Sivil yönetime geçişi kutlayan Sudanlılar sokaklara dökülerek, sevinç gösterileri düzenliyor. Gösteriler ve anlaşmanın ehemmiyeti nedeniyle başkent Hartum’da birçok cadde trafiğe kapatılırken, Genelkurmay Başkanlığı ve Devlet Başkanlığı Ofislerinin etrafı kordonla çevrildi.

Eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Nisan ayında düzenlenen darbeyle indirilmiş, sivil halk yönetimin tekrar orduya geçmemesi için aylardır sokaklarda protesto düzenliyordu. Protestocular ve Askeri Konsey 4 Ağustos’ta anlaşmaya vararak, geçiş döneminin sivil bir konsey tarafından yönetilmesi hakkında anlaşmaya vardı.

(Muhammed Rabah/İHA)
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Ağustos 2019
İmsak 04:21
Güneş 05:55
Öğle 12:58
İkindi 16:45
Akşam 19:51
Yatsı 21:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Denizlispor 1 3
2. Alanyaspor 0 0
3. Ankaragücü 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Gazişehir Gaziantep 0 0
8. Gençlerbirliği 0 0
9. Göztepe 0 0
10. Başakşehir 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Galatasaray 1 0
Takımlar O P
1. Menemen Belediyespor 1 3
2. Adana Demirspor 0 0
3. Adanaspor 0 0
4. Akhisar Bld.Spor 0 0
5. Altay 0 0
6. Altınordu 0 0
7. Erzurum BB 0 0
8. Balıkesirspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Fatih Karagümrük 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Osmanlıspor 0 0
16. Ümraniye 0 0
17. İstanbulspor 0 0
18. Giresunspor 1 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 1 3
2. Atlético Madrid 0 0
3. Celta de Vigo 0 0
4. Deportivo Alaves 0 0
5. Eibar 0 0
6. Espanyol 0 0
7. Getafe 0 0
8. Granada 0 0
9. Leganés 0 0
10. Levante 0 0
11. Mallorca 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Real Betis 0 0
14. Real Madrid 0 0
15. Real Sociedad 0 0
16. Real Valladolid 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Valencia 0 0
19. Villarreal 0 0
20. Barcelona 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@