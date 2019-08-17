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Sudanlılar sivil yönetime geçişi kutluyor
Sudan’da Askeri Geçiş Konseyinin yönetimden çekilerek sivil bir geçiş hükumet kurma anlaşmasını kutlayan Sudanlılar sokaklara döküldü.
Dünya 17.08.2019, 15:19
Sudan’da Askeri Geçiş Konseyinin yönetimden çekilerek sivil bir geçiş hükumet kurma anlaşmasını kutlayan Sudanlılar sokaklara döküldü.
Eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Nisan ayında düzenlenen darbeyle indirilmiş, sivil halk yönetimin tekrar orduya geçmemesi için aylardır sokaklarda protesto düzenliyordu. Protestocular ve Askeri Konsey 4 Ağustos’ta anlaşmaya vararak, geçiş döneminin sivil bir konsey tarafından yönetilmesi hakkında anlaşmaya vardı.(Muhammed Rabah/İHA)
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