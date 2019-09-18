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Sürat teknesi kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

İtalya’nın Venedik şehrinde bir sürat teknesinin dalgakıranlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Dünya 18.09.2019, 13:40 18.09.2019, 16:41
Sürat teknesi kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
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İtalya’nın Venedik şehrinde bir sürat teknesinin dalgakıranlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İtalyan itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, Venedik’te gece saatlerinde bir sürat teknesinin dalgakıranlara çarpması sonucu 1’i İtalyan 2’si İngiliz 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise ağır yaralandığı belirtildi.

İtalyan yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sürat teknesinin Monako’nun Monte Carlo kentinden Venedik kenti arasında hız rekoru kırmaya çalıştığı sırada kazanın meydana geldiği belirtildi. Saatte 130 kilometre hız yapabilen sürat botunun pazartesi sabahı yola çıktığı ve rekor belirleme kuralları kapsamında botun bir kez yakıt alımına izin verildiği belirtildi.

(İHA)

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