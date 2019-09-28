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Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim’de Cenevre’de toplanacak

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim, Suriye Anayasa Komitesinin ilk toplantısının 30 Ekim’de Cenevre’de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dünya 28.09.2019, 13:52

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim, Suriye Anayasa Komitesinin ilk toplantısının 30 Ekim’de Cenevre’de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Suriye devlet televizyonuna konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim, Suriye Anayasa Komitesinin ilk toplantısının 30 Ekim’de Cenevre’de gerçekleştirileceğini açıkladı. Birlemiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in Şam’a gelmesi ile konunun tüm detaylarının ele alınacağını belirten el-Muallim, Şam yönetiminin dışarıdan bir müdahaleyi hissetmesi halinde çalışmaları askıya alacağını söyledi. El-Muallim, “Komite çalışmalarında dış güçlerin elini hissettiğimizde bunu kınayacak ve istişareleri askıya alacağız. Komite faaliyetlerine herhangi bir müdahale olmadan, çalışma ilkelerine aykırı olmayan bir çerçevede anlaşmaya varılmasını umuyoruz” dedi.

(İHA)
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