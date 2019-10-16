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Suriye Milli Ordusu askerleri, Mümbiç sınırında namaz kıldı
Suriye Milli Ordusu (SMO) askerler, Mümbiç sınırında harekat öncesi namaz kıldı.
Dünya 14.10.2019, 15:03 14.10.2019, 16:34
Suriye Milli Ordusu (SMO) askerler, Mümbiç sınırında harekat öncesi namaz kıldı.
Türkiye’nin Suriye sınırında güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) nehrin batı tarafındaki Mümbiç sınırında hazırlıklarını yapıyor. Sınırda bekleyen SMO birlikleri harekat öncesi namaz kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Mümbiç’e gireceğiz" açıklamasının ardından hazır bekleyen Mehmetçik ve SMO birlikleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimatının ardından bulundukları güvenli bölgeden Münbiç’e doğru harekete geçecek.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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