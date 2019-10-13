Suriye Milli Ordusu, ele geçirdiği Tel Halaf’te YPG sığınaklarını temizliyor
Suriye Milli Ordusu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında ele geçirdiği Resulayn’ın batısında bulunan Tel Halaf köyünde terör örgütü PKK/YPG sığınaklarını temizlemeye başladı.
Dünya 11.10.2019, 17:39
Suriye Milli Ordusu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında ele geçirdiği Resulayn’ın batısında bulunan Tel Halaf köyünde terör örgütü PKK/YPG sığınaklarını temizlemeye başladı.
Suriye Milli Ordusuna bağlı Sultan Murad Tugayı, PKK/YPG terör örgütlerinin kullandığı sığınaklara girerek duvardaki terör örgütünün elebaşısı Abdullah Öcalan posterlerini indirdi, bez parçalarını yaktı ve “Biz Sultan Murad Tugayıyız. Tel Halaf’i ele aldık” ifadelerini kullandı.
Bez parçalarını yakan Suriye Milli Ordusu ise “30 kilometre ilerleyene kadar biz durmayacağız” ifadelerini kullandı.(İHA)
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