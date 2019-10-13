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Suriye Milli Ordusu PYD/PKK’nın geniş tünel ağını kontrol altına aldı

Suriye Milli Ordusu, terörist örgütlerine karşı devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn’ın çevresinde terör örgütü PYD/PKK’nın geniş tünel ağını kontrol altına aldı.

Dünya 12.10.2019, 17:38
Suriye Milli Ordusu PYD/PKK’nın geniş tünel ağını kontrol altına aldı

Suriye Milli Ordusu, terörist örgütlerine karşı devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn’ın çevresinde terör örgütü PYD/PKK’nın geniş tünel ağını kontrol altına aldı.

Türk Silah Kuvvetler (TSK) ve Suriye Milli Ordusu, Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için Barış Pınarı Harekatı kapsamında 4. gününde ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn’ın çevresinde terör örgütü PYD/PKK’ya ait geniş tünel ağını kontrol altına aldığını açıkladı.

(Hamad Alnajjar/İHA)
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