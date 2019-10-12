Suriye Milli Ordusu Rasulayn’a ilerliyor
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Suriye Milli Ordusu Rasulayn’a doğru ilerliyor.
Dünya 10.10.2019, 15:03
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Suriye’nin kuzeyini terör örgütünden temizlemek için Barış Pınarı Harekatı’na dün başlamıştı. Türk askerleri ve Suriye Milli Ordusu bölgede ilerleyişini sürdürüyor. Bölgede bulunan bazı köyler alınırken, Suriye Milli Ordusu Resulayn’a doğru ilerliyor.(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
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