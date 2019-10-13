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Suriye Milli Ordusu, Rasulayn’ın doğusundaki Sanayi bölgesinde kontrolü sağladı
Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn’ın doğusundaki Sanayi bölgesinin kontrolünü sağladı.
Dünya 12.10.2019, 11:40 12.10.2019, 11:59
Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn’ın doğusundaki Sanayi bölgesinin kontrolünü sağladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Milli Ordu Kuvvetleri Rasulayn’in doğusundaki Sanayi mahallesini terör örgütü YPG/PKK’dan ele geçirdi. Suriye Milli Ordusu’nun YPG/PKK’lı teröristlerden ele geçirdiği Sanayi bölgesinden görüntüler yayınladı.
(EK-ÖK-D)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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