Suriye Milli Ordusu, Resulayn’a böyle girdi
Fırat’ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nda TSK ve Suriye Milli Ordusu’nun Rasulayn’a giriş anları yayınlandı.
Dünya 12.10.2019, 15:00
Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı harekatı sürüyor. Suriye Milli Ordusu, Fırat’ın doğusundaki Rasulayn’in meskun mahali kontrol altına aldı. Rasulayn’a girerken yaşanan çatışmalar ise böyle görüntülendi.(İHA)
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