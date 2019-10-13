Suriye Milli Ordusu, Resulayn’a böyle girdi

Fırat’ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nda TSK ve Suriye Milli Ordusu’nun Rasulayn’a giriş anları yayınlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı harekatı sürüyor. Suriye Milli Ordusu, Fırat’ın doğusundaki Rasulayn’in meskun mahali kontrol altına aldı. Rasulayn’a girerken yaşanan çatışmalar ise böyle görüntülendi.

(İHA)