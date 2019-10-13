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Suriye Milli Ordusu sivillerin güvenliğini sağlıyor
Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn’da sivillerin güvenliğini sağlıyor.
Dünya 13.10.2019, 15:44
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn dün öğle saatlerinde terör örgütü PKK/YPG’den arındırıldı. Suriye Milli Ordusu, Resulayn’daki sivillere yardım ederek güvenliğini sağlıyor.(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
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