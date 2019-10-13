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Suriye Milli Ordusu YPG/PKK’nın Tel Abyad’daki sözde polis merkezini ele geçirdi
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Abyad’daki YPG/PKK’nın sözde polis merkezini ele geçirdi.
Dünya 13.10.2019, 14:46
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad’ın batısı ve doğusu kontrol altına alındı. Suriye Milli Ordusu yaptığı açıklamada, Tel Abyad’da YPG/PKK’ya ait sözde polis merkezini ele geçirdiğini belirtti.(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
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