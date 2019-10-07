Suriye Milli Ordusu’ndan PYD-PKK’ya gözdağı
Suriye’de Fırat’ın doğusundaki YPG/PKK kontrolündeki bölgeleri yönelik düzenlenmesi planlanan operasyon öncesinde Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu birlikleri Afrin kırsalında gerçekleştirdiği tatbikat ile teröristlere göz dağı verdi. Aralarında Kürt savaşçıların da bulunduğu yaklaşık 400 özel birlik, tatbikatta senaryo gereği PYD/PKK’lı hedefleri imha ederek, Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu bayraklarını astı.
Suriye’de Fırat’ın doğusundaki YPG/PKK kontrolündeki bölgeleri yönelik düzenlenmesi planlanan operasyon öncesinde Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu birlikleri Afrin kırsalında gerçekleştirdiği tatbikat ile teröristlere göz dağı verdi. Aralarında Kürt savaşçıların da bulunduğu yaklaşık 400 özel birlik, tatbikatta senaryo gereği PYD/PKK’lı hedefleri imha ederek, Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu bayraklarını astı.
Aralarında Kürt Şahinleri’nin de yer aldığı Hamza Tümenine bağlı özel birlikler, Afrin kırsalında yaptığı geniş katılımlı tatbikat ile PYD/PKK’lı töreristlere göz dağı verdi. Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Selim İdris’in yönettiği tatbikatta, yaklaşık 400 kişilik özel birlikler senaryo gereği önce docka uçaksavar ve havan gibi ağır silahlarla belirlenen hedeflere atış yaptı. Yapılan bombardımanın ardından harekete geçen birlikler, girilen çatışmada PYD ve PKK’lı hedefleri etkisiz hale getirdi. Tepelerde dikili bulunan PYD bayraklarını da indiren birlikler, tepelere Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu bayrakları dikti.
KÜRT BİRLİKLER DE YER ALDI
Operasyonda Kürt Şahinler isimli Kürt birlikler de yer alırken, Kürt Şahinleri Tugayı Komutanı Hacı Hasan, "Bölücü terör örgütü PKK/YPG’nin bölgeden temizlenmesi için çalışmalarımız hazır. Oradaki teröristleri bölgeden temizlemeye kararlıyız. Biz Kürt şahinleri Tugayı olarak, bölgedeki teröristleri temizleyeceğiz" dedi.(İHA)
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