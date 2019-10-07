Son Dakika
Kaybolan 90 yaşındaki kişinin önce bastonu sonra cesedi bulundu
Bilgi Cup’ın şampiyonu Özel Amerikan Robert Kolej
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'a gitti
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 35’inci gününde
Kırmızı kategorideki o terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi
Sazak "CHP, ilkesizliği ilke haline getirdi!"

Suriye Milli Ordusu’ndan PYD-PKK’ya gözdağı

Suriye’de Fırat’ın doğusundaki YPG/PKK kontrolündeki bölgeleri yönelik düzenlenmesi planlanan operasyon öncesinde Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu birlikleri Afrin kırsalında gerçekleştirdiği tatbikat ile teröristlere göz dağı verdi. Aralarında Kürt savaşçıların da bulunduğu yaklaşık 400 özel birlik, tatbikatta senaryo gereği PYD/PKK’lı hedefleri imha ederek, Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu bayraklarını astı.

Dünya 07.10.2019, 15:57
Suriye Milli Ordusu’ndan PYD-PKK’ya gözdağı
banner63

Suriye’de Fırat’ın doğusundaki YPG/PKK kontrolündeki bölgeleri yönelik düzenlenmesi planlanan operasyon öncesinde Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu birlikleri Afrin kırsalında gerçekleştirdiği tatbikat ile teröristlere göz dağı verdi. Aralarında Kürt savaşçıların da bulunduğu yaklaşık 400 özel birlik, tatbikatta senaryo gereği PYD/PKK’lı hedefleri imha ederek, Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu bayraklarını astı.

Aralarında Kürt Şahinleri’nin de yer aldığı Hamza Tümenine bağlı özel birlikler, Afrin kırsalında yaptığı geniş katılımlı tatbikat ile PYD/PKK’lı töreristlere göz dağı verdi. Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Selim İdris’in yönettiği tatbikatta, yaklaşık 400 kişilik özel birlikler senaryo gereği önce docka uçaksavar ve havan gibi ağır silahlarla belirlenen hedeflere atış yaptı. Yapılan bombardımanın ardından harekete geçen birlikler, girilen çatışmada PYD ve PKK’lı hedefleri etkisiz hale getirdi. Tepelerde dikili bulunan PYD bayraklarını da indiren birlikler, tepelere Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu bayrakları dikti.

Gerçeğini aratmayan tatbikat ile Fırat’ın doğusuna yönelik planlanan operasyona hazır olduklarını gösterdiklerini belirten Geçici Hükümetin Savunma Bakanı Selim İdris, tatbikatı başarılı bir şekilde tamamladıklarını kaydetti. Tatbikatta yer alan birliklere teşekkür eden İdris, "Biz Fırat’ın doğusundaki PYD ve PKK’lıların bölgeden temizlenmesi için orada görev alacağız. Türkiye’den emir bekliyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

KÜRT BİRLİKLER DE YER ALDI

Operasyonda Kürt Şahinler isimli Kürt birlikler de yer alırken, Kürt Şahinleri Tugayı Komutanı Hacı Hasan, "Bölücü terör örgütü PKK/YPG’nin bölgeden temizlenmesi için çalışmalarımız hazır. Oradaki teröristleri bölgeden temizlemeye kararlıyız. Biz Kürt şahinleri Tugayı olarak, bölgedeki teröristleri temizleyeceğiz" dedi.

(İHA)
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
İmsak 05:21
Güneş 06:44
Öğle 12:41
İkindi 15:54
Akşam 18:29
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@