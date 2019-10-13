Suriye Milli Ordusundan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Suriye Milli Ordusu (SMO), YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. TSK ve SMO, Tel Abyad’daki terörist hedeflerini vuruyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyonlar sürerken Suriye Milli Ordusu, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teröristlerin bölgeden çıkarılmasına yardımcı oldukları için teşekkür etti.

Suriye Milli Ordusundan bir asker yaptığı açıklamada, “Türkiye yardımıyla özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri sayesinde topraklarımızı ve bölgeyi terör örgütlerinden temizlemeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteği ve çabasıyla Rasülayn’ı terörden temizlemeyi başardık ve kontrol altında aldık” dedi.

(İHA)