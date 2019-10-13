Son Dakika
Futbol: Hazırlık maçı
"NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız"
Bakan Kasapoğlu Avrupa Şampiyonu olan Kadın Golbol Milli Takımını kutladı
"Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğü amaçlanıyor"
Ayhancan Güven ikinci kez şampiyon
Günün özeti

Suriye Milli Ordusu’ndan yeni grup Tel Abyad’a vardı

Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Suriye Milli Ordusu’ndan bir grup asker daha Tel Abyad’a vardı.

Dünya 12.10.2019, 11:18 12.10.2019, 11:35
Suriye Milli Ordusu’ndan yeni grup Tel Abyad’a vardı

Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Suriye Milli Ordusu’ndan bir grup asker daha Tel Abyad’a vardı.

Suriye Milli Ordusu, Fırat’ın doğusuna asker göndermeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordu, Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte Fırat’ın doğusuna binlerce askerini göndermeye devam ediyor. Suriye Milli Ordusuna ait Al-Mottasem adlı askeri grup hazırlıklarını tamamlayarak Tel Abyad’a vardı.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Barış Pınarı Harekatı #Tel Abya #Suriye Milli Ordusu #türk silahlı kuvvetleri
Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@