Suriye, Türk ve Amerikan kuvvetlerinin geri çekilmesini istedi
Suriye Dışişleri Bakanı Walid Al-Moallem, Birleşmiş Milletler kürsüsünden, Amerikan ve Türk kuvvetlerinin Suriye’den acilen geri çekilmesini talep etti.
Suriye Dışişleri Bakanı Walid Al-Moallem, Birleşmiş Milletler kürsüsünden, Amerikan ve Türk kuvvetlerinin Suriye’den acilen geri çekilmesini talep etti.
Suriye Dışişleri Bakanı Walid al-Moallem, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında yaptığı açıklamada,”Amerikan ve Türk güçlerinin ülkeden derhal geri çekilmesini talep etti ve eğer kalmaya devam ederlerse, hükümetinin topraklarını koruma hakkını saklı tuttuklarını” söyledi.
Al-Moallem, Türkiye ve ABD’yi “kendi topraklarındaymış gibi“ Suriye içinde “güvenli bir bölge” oluşturma konusunda görüşmeler yapması ve anlaşmaya varma konusundaki tavırları kibirlilik ”olarak nitelendirdi. Bakan Al-Moallem,, Suriye hükümetinin izni olmadan bölgede herhangi bir anlaşmanın yapılamayacağını”söyledi.
2012 Anayasasını değiştirecek veya yeni bir taslak hazırlayacak komitenin ön şartları olmadan çalışacağını, tavsiyelerinin bağımsız olarak yapılması gerektiğini ve “komiteye hiçbir son tarih veya takvim getirilmemesi gerektiğini” vurgulayan Al-Moallem,”uzun süredir devam eden ülkedeki istikrarsızlık başka bir diğer komşu ülkelerin Suriye topraklarına defalarca yaptıkları saldırılarla şiddeti tırmandırdıklarını vurgulayan El-Moallem,” İsrail’i bölgedeki gerilimi artırmakla ”suçladı.
Al-Moallem,”Golan Tepeleri’nin 1967 savaşında Suriye sınırlarına dahil edilmiştir. Golan Tepeleri’nin şuanki konumu, uluslararası hukuk kapsamında Suriye toprakları olarak tanınmaktadır. “Golan tepeleri Suriye’nin bir parçasıdır ve sonsuza dek Suriye’nin olacak”. “Bunun aksini düşünmek büyük bir yanılgıdır” ifadelerini kullandı. Mart ayındaki Trump yönetimi, İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki egemenliğini tanıyan bir açıklama yapmıştı.(İHA)
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