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"Suriye’de anayasal komitenin kurulmasına odaklanmalıyız"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Bangkok’ta Rus medyasının, Suriye’deki durum ve NATO ilişkileri ile ilgili sorularına cevap vererek, "Suriye’de anayasal komitenin kurulmasına odaklanmalıyız" dedi.
Dünya 30.07.2019, 12:34
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Bangkok’ta Rus medyasının, Suriye’deki durum ve NATO ilişkileri ile ilgili sorularına cevap vererek, "Suriye’de anayasal komitenin kurulmasına odaklanmalıyız" dedi.
"NATO İLE ARAMIZDA BİR PROBLEM YOK"
NATO ile Türkiye ilişkilerinin durumu hakkında sorulan soruya ise Çavuşoğlu, "NATO ile bir problemimiz yok" diyerek cevap verdi. Çavuşoğlu açıklamasına şöyle devam etti:"NATO Genel Sekreteri ve yardımcısının Türkiye’nin S400 alımı ve diğer konularla ilgili açıklamalarına bakarsanız NATO ile bir problemimiz olmadığını görürsünüz. Türkiye NATO’ya birçok katkıda bulunuyor ve Türkiye bu konuda NATO ülkeler içinde ilk beşte yer alıyor. NATO’nun Aralık ayında Londra’da gerçekleştirilecek toplantısına katılacağız. S400 meselesi daha çok ABD ve Türkiye arasında bir meseledir."
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